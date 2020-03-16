В Узбекистане выявлено еще три случая заражения коронавирусом

В Узбекистане коронавирус Covid-19 обнаружили еще у троих граждан, сообщает минздрав страны.
Клиника Республиканского научно-исследовательского института вирусологии проверила всех членов семьи первой зараженной пациентки, прибывшей из Франции.
Результаты анализа показали, что вирус есть у сына и дочери зараженной женщины.
В многоэтажном доме и в квартире, где проживает пациентка, проведена дезинфекция. 230 жителей дома взяты под медицинское наблюдение.
Также коронавирус был обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта авиарейсом из Стамбула (рейс HY274).
На данный момент вирус Covid-19 зафиксирован в общем у четверых граждан Узбекистана.
Источник: centralasia.media
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