В Казахстане у 12-летней девочки обнаружили коронавирус

В Алматы подтвердился еще один случай заражения коронавирусом.

- Это девочка 2008 года рождения. Она прибыла в Алматы из Германии, - сообщил официальный представитель минздрава Казахстана Диас Ахметшарип.

Всего в Казахстане на данный момент зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом Covid-19: 7 в Алматы, 2 в Нур-Султане.

Источник: centralasia.media