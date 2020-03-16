В Казахстане у 12-летней девочки обнаружили коронавирус

В Алматы подтвердился еще один случай заражения коронавирусом.
- Это девочка 2008 года рождения. Она прибыла в Алматы из Германии, - сообщил официальный представитель минздрава Казахстана Диас Ахметшарип.
Всего в Казахстане на данный момент зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом Covid-19: 7 в Алматы, 2 в Нур-Султане.
Источник: centralasia.media
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