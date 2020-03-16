В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.
Общее число жертв коронавируса достигло 1809.
За сутки зарегистрировали еще 2853 случая заболевания, общее число зараженных коронавирусом в стране - более 20,6 тыс. человек.
Выздоровевших пациентов - 2335, приводит данные Боррели.
Власти страны закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Ограничено и перемещение между городами.
Источник: centralasia.media
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