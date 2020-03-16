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(Видео) Монголия эвакуировала 244 своих граждан из Южной Кореи 

Монголия эвакуировала из Южной Кореи 244 своих граждан.

Монголия эвакуировала из Южной Кореи 244 своих граждан. Чартерный рейс авиакомпании МИАТ, перевозивший 244 граждан Монголии из Инчхона, приземлился 15 марта в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 16:25.

Источник:  centralasia.media

           

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