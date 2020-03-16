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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до восьми

 Еще два случая заболевания коронавирусом выявлены в Казахстане.

 Еще два случая заболевания коронавирусом выявлены в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения, находится в Алматы в инфекционной больнице. Она является супругой ранее госпитализированного пациента. Из категории близких контактов они были своевременно изолированы. Все близкие контакты установлены и изолированы», - сказал Елжан Биртанов на брифинге в Минздраве.

«Второй пациент - мужчина 1995 года рождения. Он летел рейсом Алматы-Сеул вчера», - добавил министр.

Ранее в Минздраве сообщили, что на стационарном карантине - 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек.

Источник: Кабар

           

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