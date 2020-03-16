Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до восьми

Еще два случая заболевания коронавирусом выявлены в Казахстане.
Еще два случая заболевания коронавирусом выявлены в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения, находится в Алматы в инфекционной больнице. Она является супругой ранее госпитализированного пациента. Из категории близких контактов они были своевременно изолированы. Все близкие контакты установлены и изолированы», - сказал Елжан Биртанов на брифинге в Минздраве.
«Второй пациент - мужчина 1995 года рождения. Он летел рейсом Алматы-Сеул вчера», - добавил министр.
Ранее в Минздраве сообщили, что на стационарном карантине - 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!