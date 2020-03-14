Коронавирус: Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

О введении режима чрезвычайной ситуации он объявил в Белом доме на встрече с журналистами, передает Би-би-си.

Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам власти лучше координировать действия в условиях эпидемии.

Также президент США заявил, что медики получат дополнительные полмиллиона комплектов для диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и еще пять миллионов в течение месяца, отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются.

Это заявление последовало в ответ на недавнюю критику, которой администрация Трампа подверглась за то, что не смогла организовать массовое тестирование на коронавирус.

Трамп заявил, что его указ дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен некоторыми существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность действовать более гибко и оперативно, в частности, позволит ускорить открытие новых больниц и тестирование новых методов лечения.

Чрезвычайное положение позволяет Трампу выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями, а также дает возможность федеральным властям более эффективно координировать действия со штатами и местными властями.

В ряде штатов уже приняты меры для снижения темпов распространения вируса, в том числе закрытие школ, а также запрет на проведение больших собраний и массовых спортивных мероприятий.

Пока в США выявлено 1700 случаев заражением вирусом Covid-19, более 40 человек скончалось.

В пятницу представитель Международного валютного фонда сообщил, что коронавирус обнаружен у сотрудника штаб-квартиры фонда в Вашингтоне. Сотрудникам МВФ предписано работать из дома вплоть до следующих распоряжений.

Акт Стаффорда

Акт Стаффорда от 1988 года дает право президенту США единоличным решением поручить Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях вводить особые меры по ликвидации последствий катастроф национального масштаба.

Дональд Трамп за время своего президентства несколько раз пользовался этим правом.

Наиболее спорным из таких решений был приказ министерству обороны США построить стену на границе для предотвращения нелегальной иммиграции.

Также чрезвычайное положение вводилось для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии и наводнениями на Среднем Западе.

Для борьбы с пандемией чрезвычайное положение вводится впервые с тех пор, как президент Барак Обама издал приказ об особых мерах по борьбе с вирусом свиного гриппа.

Источник: Кабар