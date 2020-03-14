Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса

Россия с 16 марта ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Россия с 16 марта ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении», – заявили в оперштабе РФ.
Сообщается, что Россия сохранит регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерные рейсы до вывоза россиян на родину.
Источник: centralasia.media
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