Узбекистан из-за коронавируса приостановил авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией

Узбекистан с 14 марта приостанавливает авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией из-за коронавируса.
Узбекистан с 14 марта приостанавливает авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией из-за коронавируса. Такое решение было принято касательно и стран КНР, Южной Кореи. Италии и Ирана.
Решение об ограничении авиасообщений с тремя новыми странами было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по подготовке мер по предотвращению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане, говорится в сообщении Госкомтуризма.
С 14 марта приостанавливается также пропуск на территорию Узбекистана через все пограничные пункты пропуска граждан Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции и Испании и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.
Ограничения не распространяются:
– на владельцев дипломатических и служебных паспортов;
– на граждан стран, с которыми были введены временные ограничения, и постоянно проживающих в них лиц без гражданства, если они в течение 14 дней до въезда в Узбекистан не посещали эти страны.
Источник: centralasia.media
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