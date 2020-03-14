За сутки в России выявлено 11 больных коронавирусом

В России число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 увеличилось до 45.

В России число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 увеличилось до 45. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За сутки коронавирусная инфекция обнаружена еще у 11 человек. По данным ведомства, пятеро заболевших находятся в Москве, трое – в Санкт-Петербурге и по одному – в Подмосковье, Ленинградской области и в Пермском крае. Среди заболевших в Северной столице – 10-летний ребенок, уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Интерфакс».

Десять заразившихся в последние две недели посещали неблагополучные по COVID-19 страны – Италию, Францию и Австрию. Еще один пациент подхватил коронавирус у ранее заболевшего.

Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. По информации ведомства, выздоровели и выписаны трое: двое граждан Китая и один гражданин России. В то же время Минздрав РФ сообщает о четвертом выздоровевшем пациенте – это студент из Италии, который был госпитализирован в Петербурге в начале марта.

Кроме того, выписаны трое граждан России, эвакуированных в из Японии с круизного лайнера Diamond Princess. Диагноз им поставили в Японии, поэтому в российской статистике их не учитывают. Заболевших лечили в Казани, в минувшие выходные их выписали.

Накануне оперативный штаб сообщал о 34 случаях заражения коронавирусом в России.

Источник: newdaynews.ru