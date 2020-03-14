За сутки в России выявлено 11 больных коронавирусом

В России число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 увеличилось до 45.
В России число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 увеличилось до 45. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
За сутки коронавирусная инфекция обнаружена еще у 11 человек. По данным ведомства, пятеро заболевших находятся в Москве, трое – в Санкт-Петербурге и по одному – в Подмосковье, Ленинградской области и в Пермском крае. Среди заболевших в Северной столице – 10-летний ребенок, уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Интерфакс».
Десять заразившихся в последние две недели посещали неблагополучные по COVID-19 страны – Италию, Францию и Австрию. Еще один пациент подхватил коронавирус у ранее заболевшего.
Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. По информации ведомства, выздоровели и выписаны трое: двое граждан Китая и один гражданин России. В то же время Минздрав РФ сообщает о четвертом выздоровевшем пациенте – это студент из Италии, который был госпитализирован в Петербурге в начале марта.
Кроме того, выписаны трое граждан России, эвакуированных в из Японии с круизного лайнера Diamond Princess. Диагноз им поставили в Японии, поэтому в российской статистике их не учитывают. Заболевших лечили в Казани, в минувшие выходные их выписали.
Накануне оперативный штаб сообщал о 34 случаях заражения коронавирусом в России.
Источник: newdaynews.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!