Украина закрыла въезд для граждан всего мира

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение закрыть на две недели границы страны для всех иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запрет на въезд стартует в воскресенье с 15 часов дня.
Ранее с требованием о тотальном закрытии границ страны выступил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.
«На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО.
Самоизоляция – единственный эффективный и, что важно, общедоступный способ остановить пандемию. Максимум людей должны оставаться дома. Это касается даже стран, где не зафиксированы масштабные всплески вируса. Например, с сегодняшнего дня границы закрыла Словакия», – отметил Ткаченко.
Как сообщал «Новый День», вчера главный санитарный врач Украины заявил о готовности ввести тотальный запрет на передвижение граждан по стране.
Источник: newdaynews.ru
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