«Во всем виноват Лукашенко…» Россия возвращается в эпоху Ивана Грозного

В России через конституционную реформу фактически вводится система «выборной монархии».

Как считает директор Центра Восточноевропейских исследований Андрей Окара, пока глубинный народ безмолвствует, страна погружается во времена Ивана Грозного. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, эксперт отметил, что «виноват» во всем президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«10 марта войдет в историю России как очень важный знаковый день, как день серьезной бифуркации и глобального перехода. Можно ли говорить, что в действиях тех или иных представителей истеблишмента есть состав преступления, предусмотренный ст. 278 УК РФ («Государственный переворот»)? По крайне мере, тот факт, что мы такой вопрос ставим, уже о многом свидетельствует», – сказал Окара.

По его словам, власть с конституционной реформой пошла по очень нерациональному пути. «Первый тезис – во всем виноват Лукашенко, если бы он согласился, наверное, все было бы по-другому», – отметил он.

Как сказал политолог, когда стало понятно, что разыграть карту Союзного государства не удастся, лучше было бы пойти по пути принятия новой Конституции. «Риски, которые были бы от принятия новой Конституции значительно меньше, чем те, которые есть сейчас», – подчеркнул он.

Эксперт считает, что апогеем происходящего стала «поправка Терешковой», которая изменяет всю форму государственного управления. «Форма государственного управления с того, что называется суперпрезидентская республика, а если говорить по-научному, президентская республика с особой концентрацией полномочий президента, была изменена. Мы теперь фактически имеем выборную монархию. Сбит баланс разделения ветвей власти. Что такое президент – часть исполнительной власти или часть всех ветвей власти – раньше такого не предполагалось!?» – возмутился он.

По его оценке, сейчас начался второй этап «очень интересного, но очень трагического перехода от модерна к домодерну», который начался в 2014 году. «Мы переходим от дискурса правового к дискурсу 16-го века, созданного Иваном Грозным и существовавшего до Алексея Михайловича и реформ Петра I. Происходит еще большая деинституализация общественной жизни. Глубинный народ безмолвствует. Это все может привести к управленческому и внутриэлитному хаосу», – сказал Окара.

Как сообщал «Новый День», 10 марта Госдума одобрила ключевую поправку в Основной закон страны, внесенную с голоса депутатом Госдумы от «Единой России» Валентиной Терешковой, которая предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, что позволит действующему президенту баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. 11 марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект об изменении Конституции – 383 депутата поддержали инициативу, 43 воздержались, против не голосовал никто. В тот же день документ одобрил Совет Федерации. Сегодня стало известно, что парламенты всех 85 регионов России одобрили закон о поправках в Конституцию.

Источник: newdaynews.ru