Четвертый зараженный коронавирусом выявлен в Казахстане

В Алматы выявлен четвертый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Им заразился гражданин Казахстана, который прибыл из Германии, передает nur.kz.
Новость об очередном заболевшем сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип.
С его слов, четвертым по счету зараженным оказался гражданин Казахстана 1976 года рождения, который прибыл авиарейсом из Германии. Ему была проведена диагностика, которая подтвердила инфекцию. Сейчас пациент находится под меднаблюдением и получает лечение.
Булак: Элгезит
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