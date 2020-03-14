Четвертый зараженный коронавирусом выявлен в Казахстане

В Алматы выявлен четвертый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Им заразился гражданин Казахстана, который прибыл из Германии, передает nur.kz.

Новость об очередном заболевшем сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип.

С его слов, четвертым по счету зараженным оказался гражданин Казахстана 1976 года рождения, который прибыл авиарейсом из Германии. Ему была проведена диагностика, которая подтвердила инфекцию. Сейчас пациент находится под меднаблюдением и получает лечение.

Булак: Элгезит