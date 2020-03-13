Коронавирус нашли у женщины в Нур-Султане

Подтвержден еще один случай коронавируса в Казахстане, передает nur.kz.
Как сообщил глава министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, в Казахстане выявлен третий зараженный — женщина, которая прилетела из Италии в Нур-Султан. Буквально с борта самолета ее поместили на карантин.
«Проводится работа по выявлению контактных лиц — с ней на борту были 90 пассажиров. По протоколу нужно выявить всех контактных лиц и поместить на карантин. Всех их протестируют», — сказал он.
Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане есть первые два случая заражения коронавирусом.
Источник: Элгезит
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