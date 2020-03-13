В Иране от коронавируса скончались 514 человек, за сутки заразились еще 1 289

В Иране общее число жертв от коронавируса составило 514 человек (+85 за сутки), заражены - 11 364 (+1 289 за сутки).

В Иране общее число жертв от коронавируса составило 514 человек (+85 за сутки), заражены - 11 364 (+1 289 за сутки). Об этом сообщил советник министра здравоохранения Али Реза Вахабзаде, передают местные СМИ.

По его словам, от вируса излечились 3 529 человек.



Правительство Ирана попросило у Международного валютного фонда (МВФ) помощи в размере $5 млрд для противодействия распространению коронавируса в стране.

11 марта ВОЗ объявила, что распространение коронавируса приобрело характер пандемии.

Источник: centralasia.media