У двух казахстанцев в Алматы обнаружили коронавирус

В Казахстане выявили первые два случая заражения коронавирусом, сообщает Nur.kz со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В Казахстане выявили первые два случая заражения коронавирусом, сообщает Nur.kz со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По словам главы ведомства Елжана Биртанова, у двух казахстанцев выявлен коронавирус.
«Мы 3 месяца вели напряженную борьбу с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу страну. Все мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза и препятствовать распространению. К сожалению, вынужден констатировать», — заявил он.
Заразившиеся казахстанцы изолированы в инфекционный стационар Алматы.
Как сообщил министр, эти два человека прибыли из Германии. Один из больных прилетел в Алматы 9 марта. Однако весь прибывший из Германии борт не был госпитализирован. Люди были отпущены домой и помещены под меднаблюдение.
Теперь же, когда у человека выявили коронавирус, всех пассажиров будут искать и отправлять в изоляцию в больницы на две недели. Речь идет о 73 пассажирах.
Также медики хотят изолировать всех, кто контактировал с больным. Отмечается, что прибывший борт проходил через общий терминал аэропорта Алматы.
Второй больной коронавирусом прибыл в Алматы сегодня ночью. Весь борт был изолирован в стационары — это 12 человек, в том числе и экипаж.
Источник: Элгезит
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