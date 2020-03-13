Токаев поручил дать оплачиваемый отпуск казахстанцам, вынужденным оставаться дома с детьми

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды

Президент Казахстана заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации.

Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.

Заслушали доклад премьер-министра Аскара Мамина о принимаемых правительством усилиях по снижению влияния негативных внешних факторов на экономику страны.

По мнению главы государства, принятые меры по противодействию распространения коронавируса, направленные на защиту здоровья казахстанцев, являются оправданными и своевременными.

Президент РК считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

Касым-Жомарт Токаев поручил проработать с работодателями вопрос предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы.

Кроме того, глава Казахстана потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Напомним, 12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что из-за пандемии коронавируса отменяются все публичные мероприятия.

Позже стало известно, что школьники раньше выйдут на каникулы, а студентов переведут на дистанционную форму обучения.

Источник: Кабар