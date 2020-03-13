В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню. Об этом пишет газета New York Post.
По словам специалиста, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все силы для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19. Он считает, что при таком условии для победы потребуются считанные месяцы.
"Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне", — отметил Чжун Наньшань.
Он считает, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса.
"Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры", — подчеркнул эксперт.
Чжун Наньшань заключил, что пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры борьбы.
В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
Всего в мире, по последним данным, заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
Источник: РИА Новости
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