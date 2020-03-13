Бразильский чиновник, встречавшийся с Трампом, заражён COVID-19

Помощник президента Бразилии, присутствовавший на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Майами, заражен коронавирусом.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление бразильского правительства.
Фабио Вайнгартен сопровождал бразильского лидера Жаира Болсонару во время визита в США. После встречи в Майами помощник разместил у себя в инстаграме фото, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.
В Бразилию Вайнгартен вернулся в среду, 12 марта. После возвращения у него обнаружили симптомы гриппа. Сейчас помощник Болсонару находится на карантине. Президент Бразилии и члены делегации, побывавшие в США, находятся под наблюдением врачей.
Сам Трамп в разговоре с журналистами после встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром заявил, что не испытывает никакой тревоги. "Скажем так: я не обеспокоен", – сказал Трамп.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Бразилии был подтвержден в конце февраля. По последним данным, сейчас там заражены 69 человек.
Коронавирус нового типа СOVID-19 начал распространяться из Китая в конце прошлого года. С начала эпидемии в мире заразились более 130 тысяч человек, умерли почти 5 тысяч.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!