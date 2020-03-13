Бразильский чиновник, встречавшийся с Трампом, заражён COVID-19

Помощник президента Бразилии, присутствовавший на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Майами, заражен коронавирусом.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление бразильского правительства.

Фабио Вайнгартен сопровождал бразильского лидера Жаира Болсонару во время визита в США. После встречи в Майами помощник разместил у себя в инстаграме фото, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В Бразилию Вайнгартен вернулся в среду, 12 марта. После возвращения у него обнаружили симптомы гриппа. Сейчас помощник Болсонару находится на карантине. Президент Бразилии и члены делегации, побывавшие в США, находятся под наблюдением врачей.

Сам Трамп в разговоре с журналистами после встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром заявил, что не испытывает никакой тревоги. "Скажем так: я не обеспокоен", – сказал Трамп.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Бразилии был подтвержден в конце февраля. По последним данным, сейчас там заражены 69 человек.

Коронавирус нового типа СOVID-19 начал распространяться из Китая в конце прошлого года. С начала эпидемии в мире заразились более 130 тысяч человек, умерли почти 5 тысяч.

Источник: Азаттык