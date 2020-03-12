Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Российско-турецкое соглашение прокомментировал посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. По его словам, оно может положительно сказаться на ситуации в стране и на ее населении.
При этом посол подчеркнул, что сирийские власти не могут позволить террористам в Идлибе убивать местное население и солдат.
"Мы считаем, что все, кто сейчас нелегитимно находятся в провинции Идлиб и носят оружие, открывают огонь по позициям нашей армии, — это террористы, вооруженные группировки террористов. Мы видим, что эти незаконные формирования опираются на салафитскую, джихадистскую идеологию <…> И мы не можем спускать это им с рук", — сказал Хаддад.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Пятого марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Источник: РИА Новости.
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