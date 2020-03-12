Авиакомпании начинают готовить чартеры для вывоза туристов из Германии, Франции и Испании

Российские авиакомпании прекращают с завтрашнего дня полеты в Германию, Францию и Испанию по предписанию Росавиации.

Параллельно готовится расписание чартеров для вывоза туристов в Россию: из Европы полетят только российские граждане, из России – только иностранцы.

Напомним, Россия заявила об ограничении авиасообщения с Францией, Испанией, Германией и Италией с 13 марта. Право выполнять пассажирские перевозки по ограниченному перечню маршрутов сохраняет за собой «Аэрофлот». Остальным компаниям вылетать в эти страны запрещено.

Сегодня авиаперевозчики уже официально подтвердили, что с завтрашнего дня не будут совершать регулярные вылеты в перечисленные четыре страны. Соответствующие заявления есть на сайте S7, «Победы», «Уральских авиалиний», UTair и других. Все перевозчики обещают пассажирам вернуть деньги за билеты.

Более того, авиакомпании начинают готовить чартеры, чтобы вывезти оставшихся в Германии, Франции и Испании россиян (такие же чартеры ранее были запущены для вывоза туристов из Италии). Например, S7 сообщает, что расписание чартеров уже формируется. «Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на рейсы в РФ – только граждан России. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов. Расписание чартерных рейсов в настоящий момент формируется специалистами авиакомпании и будет опубликовано на нашем сайте», – говорится в официальном сообщении пресс-службы перевозчика.

Авиакомпания «Победа» пока заявила только о том, что вывезет своих пассажиров из Израиля. Рейсы в Эйлат совершат сегодня и 14 марта – в одну сторону самолеты полетят пустыми, – сообщили в авиакомпании. Что касается рейсов из Европы – после 13 марта все они отменены. Специалисты «Победы» на официальной странице «ВКонтакте» сообщили, что туристам возвращают деньги и сейчас авиакомпания «прорабатывает возможность выездных рейсов». В соцсетях среди пассажиров, которые должны вылетать завтра из Жироны, Милана, Кельна в Москву, уже нарастает паника: людям нужно утром ехать в аэропорт, но нет никакой информации по вылетам.

«Аэрофлот» на своем сайте сообщает пока только об отмене рейсов. Уточняется также, что до 20 марта самолеты продолжат летать на Тенерифе для вывоза туристов, поскольку там находится много россиян. По остальным направлениям планы на вывоз пока не оглашаются. Колл-центр «Аэрофлота» перегружен.

Источник: newdaynews.ru