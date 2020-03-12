Китай купировал эпидемию коронавируса: за сутки выявлено минимальное число новых заражений

Властям Китая удалось купировать эпидемию нового коронавируса.

Государственный комитет по здравоохранению КНР сегодня объявил, что пик эпидемии COVID-12 в стране уже пройден.

За сутки в Китае выявлено всего 15 случаев заражения – это минимальный показатель с начала ведения ежедневной статистики заболеваемости COVID-12. Половина пациентов приходится на город Ухань провинции Хубэй, ставший эпицентром заболевания коронавирусом. Напомним, о вспышке пневмонии в Ухани китайские власти объявили 31 декабря 2019 года. За пределами провинции Хубэй, ставшей первым крупным очагом эпидемии, зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса, 6 из них – завозные, сообщил пресс-атташе комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. При этом, по его словам, на данный момент во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, в течение одной недели не выявлено ни одного нового случая заражения. «Эти данные говорят о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», – заявил чиновник, чьи слова приводит РИА «Новости». Накануне китайские власти сообщали о 24 новых случаях инфицирования коронавирусом.

За сутки от коронавирусной инфекции в КНР скончались 11 человек, 10 – в провинции Хубей.

Стоит отметить, что в Китае зарегистрировано самое большое в мире количество заболевших COVID-12 (80793) и летальных исходов (3169). Вылечены и выписаны из больниц 62793 человека – 77,7% всех зараженных. Смертность от коронавируса в настоящее время в КНР составляет 3,9%.

За Китаем следуют Италия (12462 заболевших, 827 смертей), Иран (9 тыс. заразившихся, 354 летальных случаев) и Южная Корея (7869 инфицированных, 66 умерших).

Общее число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 124 тыс. человек, сообщает издание South China Morning Post. Скончались 4622 заболевших, вылечились 68087 пациентов. За пределами Китая коронавирусаня инфекция распространилась в 114 странах. Накануне ВОЗ объявила пандемию COVID-12 в мире.

Источник: newdaynews.ru