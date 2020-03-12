В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах

Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В частности от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов, уточнил он.
Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект одобрили в третьем чтении и в Совете Федерации. После этого документ регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже одобрили его.
Источник: РИА Новости
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