Парламент Казахстана одобрил соглашение с Узбекистаном о миграции

Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на РИА Новости.
Ранее этот законопроект был одобрен депутатами Мажилиса парламента страны. В заключении к документу отмечается, что целью соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.
"Задачей соглашения является осуществление эффективных совместных мер, направленных на противодействие незаконной миграции путем обмена статистической, научно-методической и иной информацией, которые используются в целях пресечения и предупреждения незаконной миграции", – отмечается в заключении к документу.
Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.
Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
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