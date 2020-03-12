Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 125 тысяч

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тыс. человек, передает Газета.ру со ссылкой на DXY.cn.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тыс. человек, передает Газета.ру со ссылкой на DXY.cn.

По последним сведениям, на материковом Китае были инфицированы около 80,7 тыс. человек, а за его пределами свыше 37 тыс. При этом количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тыс.

Также менее 100 случаев заражения зарегистрировано в 96 странах и районах мира.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

Источник: Кабар