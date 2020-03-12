Цены на нефть резко падают из-за запрета Трампа на поездки из Европы в США в связи с пандемией

Цены на нефть снова падают в четверг вместе с другими рынками после запрета Дональдом Трампом поездок из Европы в США в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса пандемией.

Об этом сообщает Рейтер.

Волнения на рынке усугубляются угрозой волны дешевой нефти из Саудовской Аравии, которая обещала поднять добычу нефти до рекордно высокого уровня в ходе ценового противостояния с Россией.

Нефть марки Brent упала на 4,36% до $34,23 за баррель к 9:15 МСК, а WTI - на 4,28% до $31,57 за баррель.

Рынок акций также упал после того, как Трамп сообщил, что США приостановят все поездки из Европы в США в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Запрет на поездки, который исключает Великобританию, “чрезвычайно сильно ударит по американским авиакомпаниям”, сообщила отраслевая ассоциация США.

Источник: Кабар