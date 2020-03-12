ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с распространением нового коронавируса дошла до стадии пандемии.

Об этом 11 марта сообщается в Twitter’e организации.

«Пандемия — не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена», — уточнили в ВОЗ. В организации добавили, что признание глобального распространения инфекции нового типа пандемией не повлияет на усилия по борьбе с коронавирусом.

Глава ВОЗ Теодорос Гебрейесус еще раз призвал власти всех стран принимать необходимые меры по сдерживанию коронавируса: проводить тесты у тех, кто находится в зоне риска, и изолировать заразившихся. Он отметил, что в Китае и Южной Корее — крупных очагах распространения пандемии — ситуация стала улучшаться, а число заразившихся идет на спад.

По мнению Гебрейесуса, каждая страна должна выработать общегосударственный подход в борьбе с инфекцией, чтобы минимизировать воздействие коронавируса на здоровье людей. «Это не просто кризис общественного здравоохранения, это кризис, который повлияет на каждый сектор общественной жизни, поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу», — добавил глава ВОЗ.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в столице китайской провинции Хубэй городе Ухань. В конце января 2020 года ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения. Еще через месяц на фоне активного распространения коронавируса за пределы Китая Гебрейесус сказал, что страны должны быть готовы к пандемии.



Источник: Элгезит