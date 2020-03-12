Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом.
Хэнкс на своей странице в Twitter рассказал, что, находясь в Австралии, они почувствовали слабость и простуду, а также «боль в теле», передает Взгляд.ру.
«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – рассказал актер.
Он добавил, что они с супругой будут находиться под наблюдением медиков и будут изолированы, чтобы не подвергать опасности окружающих.
Том Хэнкс сыграл в известных фильмах «Большой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне».
По данным австралийского телеканала SBS, 63-летний Том Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, передает ТАСС.
В заявлении киностудии Warner Bros. говорится, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом.
В настоящий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что запретил въезд на американскую территорию из Европы. Новые правила вступают с полуночи пятницы, 13 марта, и продлятся 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».
По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 162 человек, умерли 37 человек.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Источник: Кабар
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