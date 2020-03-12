Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28. Шестеро инфицированных находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - шесть больных в Москве, двое - в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», - сообщили в штабе.

ТАСС отмечает, что все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они контактировали: они также находятся под медицинским наблюдением.

В свою очередь в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом добавили, что шестеро инфицированных из Москвы госпитализированы в столичные стационары. «Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания», - сказали в штабе.

В столичном штабе также утверждают, что только четверо из шести прилетели из Италии. Двое пациентов, по предварительным данным, заразились после контакта с ранее заболевшими, Каждый пациент изолирован, все проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Источник: Кабар