В оргкомитете Олимпиады в Токио допустили перенос Игр на один-два года из-за коронавируса

В оргкомитете Олимпиады в Токио, которая должна пройти в 2020 году, считают лучшим вариантом перенос Игр на год или два, если из-за эпидемии коронавируса их нельзя будет провести предстоящим летом.
В оргкомитете Олимпиады в Токио, которая должна пройти в 2020 году, считают лучшим вариантом перенос Игр на год или два, если из-за эпидемии коронавируса их нельзя будет провести предстоящим летом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
«Я не думаю, что Игры отменят, речь о переносе. Для МОК отмена Олимпиады создаст сложности», — сказал Такахаши.
Перенос Игр на срок меньше года приведет к тому, что они будут пересекаться с другими международными соревнованиями, добавил он. Лучше, по мнению собеседника газеты, перенести Олимпиаду на два года.
«Отмена или перенос просто немыслимы, мы не рассматриваем такой вопрос», — сказала ответственная за подготовку Игр министр Японии Сэйко Хасимото, ее слова приводит Bloomberg.
Вместе с тем, министр уточнила, что решение будет принимать МОК.
Источник: reporter.kg
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