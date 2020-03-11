В США коронавирусом заразились более тысячи человек, сообщает СМИ

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу, сообщает газета New York Times со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.

По данным газеты, положительная проба зарегистрирована у 1004 человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли, передает РИА Новости.

При этом университет Джонса Хопкинса, который ведет аналогичные подсчеты, насчитал 971 случай и 28 смертей.

Официальные данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) показывали более 700 заболевших по состоянию на вторник.

Источник: Кабар