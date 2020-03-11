Американская подлодка пробила лед при всплытии у российской базы в Арктике

Атомная подлодка военно-морских сил США Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.

Маневры Ice Exercise 2020 прошли в непосредственной близости от российской военной базы «Арктический Трилистник» на острове Александры, сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что субмарина вышла из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США и направилась в район архипелага Земля Франца-Иосифа, где и произвела всплытие.

Военная инфраструктура арктической базы «Арктический Трилистник» состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Автономность комплекса предусматривает возможность комфортного проживания и выполнения служебных обязанностей группе из 150 человек в течение полутора лет. Площадь комплекса составляет более 14 тысяч квадратных метров.

АЖК «Арктический Трилистник» – второй комплекс замкнутого цикла, возводимый в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым на 75-м градусе северной широты был построен АЖК «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.

Административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» – это пятиэтажный трилистник, раскрашенный в цвета российского триколора, между лучами которого расположены три эллипсоида – административный блок, блок общественного питания, а также культурно-досуговый центр, совмещенный с блоком медицинского обслуживания.

В центре трилистника находится атриум – многосветное пространство, освещенное через остекление в кровле и витражи, расположенные в боковых стенах. Над центральной опорой атриума находится смотровая площадка, защищенная светопрозрачными конструкциями, которая позволяет вести визуальное наблюдение за основными объектами военной инфраструктуры.

Кроме того, в состав комплекса входят энергоблок, состоящий из котельной, электростанции и площадки с резервуарами для хранения топлива, автомобильный парк из нескольких боксов для хранения и обслуживания автомобильной и специальной техники, водопроводные и канализационные очистные сооружения, комплекс утилизации бытовых отходов, склад горюче-смазочных материалов, топливозаправочный пункт.

Между всеми объектами инфраструктуры имеются переходы, благодаря которым, военнослужащие могут не выходить на улицу. Жилой блок в «Арктическом трилистнике» состоит из модулей на одного, двух и трех человек. На острове Земля Александры отсыпаны дороги, построена и функционирует береговая насосная станция, позволяющая принимать топливо от танкеров и подавать его на склад горюче-смазочных материалов.

Источник: newdaynews.ru