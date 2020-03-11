В Екатеринбурге пройдет митинг против обнуления президентских сроков

В Екатеринбурге оппозиционеры подали заявки на проведение митингов против обнуления сроков президента и против внесения поправок в Конституцию. Акция протеста должна состоятся 22 марта в 13:00.
В Екатеринбурге оппозиционеры подали заявки на проведение митингов против обнуления сроков президента и против внесения поправок в Конституцию. Акция протеста должна состоятся 22 марта в 13:00.
Уведомления поданы сегодня. Как сообщил в фейсбуке «яблочник» Максим Петлин, в заявках указаны три адреса: площадь 1905 года, площадь Труда, площадь Обороны. Конкретное место проведения митинга будет определено позже, после согласования с МОБ. Накануне заявку на проведение митинга против обнуления «яблочники» подали в Москве, сегодня в столице пройдет серия одиночных пикетов.
Обнулить сроки президентства Путина вчера предложила депутат и экс-космонавт Валентина Терешкова. В тот же день Госдумой и при одобрении действующего главы государства соответствующая поправка в Конституцию была принята сразу во втором чтении.
Источник: newdaynews.ru
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