Коронавирус COVID-19 может переходить в хроническую стадию

Повторные случаи заражения коронавирусом могут говорить о том, что человеческий организм не в состоянии вырабатывать долгоживущие антитела.

Повторные случаи заражения коронавирусом могут говорить о том, что человеческий организм не в состоянии вырабатывать долгоживущие антитела. Ученые также предполагают, что новый штамм мутирует с большой скоростью, а иммунная система человека не успевает подстроиться. При этом не исключается, что COVID-19 продолжает жить в организме в спящей форме, что и приводит к повторному заражению.

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 195 случаях повторного инфицирования COVID-19. Известно об одном летальном исходе у человека, которого выписали из больницы после излечения. По словам ученых, это может означать, что у части заболевших иммунитет по каким-то причинам не вырабатывает естественную защиту от вируса, как это происходит у людей, перенесших другие заболевания, пишут «Известия».

«Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме, – пояснил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. – Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов. Таким образом, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система выбирает вариант «совместного проживания» с вирусом». Медицине известны инфекции, которые после клинического выздоровления остаются в организме человека на протяжении нескольких недель.

Впрочем, не исключено, что при повторном заражении речь идет о генетически отличном штамме. Патогены, особенно содержащие не ДНК, а РНК (к ним относится COVID-19), при самокопировании допускают большое количество ошибок. Это дает им возможность быстро мутировать, изменяясь при передаче от человека к человеку, отмечают инфекционисты.

Также есть предположение, что человеческий организм не способен формировать долгоживущие антитела к данному возбудителю. Если информация подтвердится, вероятнее всего, эффективность вакцинации будет невысокой, и она явно не сможет стать жестким барьером для эпидемии.

Ученые отмечают, что все эти догадки должны найти обоснованное подтверждение в ходе дальнейшего изучения коронавируса. Есть и более банальное объяснение причинам повторного инфицирования – ошибки тест-систем. «Считалось, что произошло повторное заражение, когда присутствие вируса у пациента сначала определялось тестом, потом нет, а через несколько дней его выявляли вновь, – поясняет доцент Сколтеха Георгий Базыкин. – Но чувствительность тестов не стопроцентная, и могло случиться, что он просто «не заметил» штамм».

Источник: newdaynews.ru