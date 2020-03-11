Теперь iPhone можно протирать — Apple разрешает

Обновлены рекомендации по уходу за iPhone и другими фирменными гаджетами.

Обновлены рекомендации по уходу за iPhone и другими фирменными гаджетами. Компания Apple впервые официально разрешила протирать устройства влажными салфетками. Об этом говорится на сайте производителя.

Как отмечается, удалять загрязнения рекомендуется 70-процентным изопропиловым спиртом или чистящими салфетками. При этом указывается, что устройства нельзя погружать в чистящее средство целиком, а также использовать отбеливатель.

Компания впервые допускает возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток, пишет издание MacRumors. Ранее Apple выступала против использования подобной продукции из-за риска повреждения олеофобного слоя.

Эксперты полагают, что рекомендации обновлены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 и призваны дополнительно защитить пользователей.

Источник: Элгезит