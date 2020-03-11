Эрдоган сообщил о встрече с Меркель и Макроном по беженцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 10 марта о визите в Стамбул канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и, возможно, британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Deutsche Welle.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 10 марта о визите в Стамбул канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и, возможно, британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Deutsche Welle.

Лидеры стран встречаются 17 марта для обсуждения проблемы беженцев, сообщил Эрдоган турецкому государственному информационному агентству «Анадолу» по возвращении в Турцию из Брюсселя, где он обсуждал ситуацию с беженцами на греко-турецкой границе с лидерами ЕС и НАТО. Федеральное правительство Германии пока не подтвердило дату встречи.

Мощный приток беженцев к границе с Грецией вызвало открытие Эрдоганом 28 февраля границы с ЕС. Афины направили войска дополнительные полицейские силы в приграничную зону, которые используют против мигрантов слезоточивый газ и водометы для предотвращения нелегальных переходов границы.

Брюссель обвинил Турцию в использовании мигрантов в качестве средства давления и призвал Эрдогана продолжать придерживаться соглашения о беженцах 2016 года, по которому Турция получила финансовую поддержку, обещав сдерживать наплыв беженцев в Европу. Со своей стороны, Турция обвиняет ЕС в невыполнении обязательств по соглашению, в частности, Анкара утверждает, что получила только половину из запланированных шести миллиардов евро.

Эрдоган в ходе своих встреч в Брюсселе говорил об актуализации миграционной сделки с ЕС. По его словам, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель готовят предложения к очередному саммиту лидеров ЕС 26 марта.

Источник: Элгезит