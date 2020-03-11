За сутки коронавирусом в Китае заразились 24 человека

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек.
Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По данным ведомства, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3158. Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.
Ситуация по стране стабильная: в пяти из 31 региона совсем нет заболевших, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до 100 человек. В Пекине насчитывается 101 заразившийся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 34, на Хайнане осталось всего три.
Как отмечает ТАСС, в центральной провинции Хубэй, где продолжается ликвидация главного очага пневмонии, за последние сутки умерли 22 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 13, выздоровел 1471 человек. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 15,6 тыс. инфицированных. На территории большинства из 31 региона материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения. Однако в Китае продолжает увеличиваться число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 79 таких случаев, из них 10 за последние сутки.
Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 14,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 285 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 4,4 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.
Источник: Кабар
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