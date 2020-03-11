Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в штатах Миссури и Миссисипи

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одержал победу на проходящих первичных выборах (праймериз) в штатах Миссури и Миссисипи.

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одержал победу на проходящих первичных выборах (праймериз) в штатах Миссури и Миссисипи. Об этом сообщила в Twitter избирательная кампания главы государства.

Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги: реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Гавайи - собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев в этот день было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в пяти штатах (Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане), где на кону мандаты 242 делегатов.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На данный момент Трамп заручился поддержкой более 830 делегатов.

Источник: Кабар