Первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта

Первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта.

Первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина.

По его словам, как только в Казахстане будет выявлен случай коронавируса, то власти “сразу введут специальные мероприятия”. “При заносе в страну единичных случаев мы специальные мероприятия будем включать”, – добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Бекшин уточнил, что “прогнозы – вещь неблагодарная”. “Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет (случай коронавируса в Казахстане. – Прим.), но когда, неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10, и 16 марта, но это прогноз. Прогнозы – это вещь такая, что могут и не состояться”, – сказал главный санврач страны.

Он уточнил, что текущий прогноз – математическое моделирование ученых. “Они разрабатывают, есть специальные формулы. Они делают прогнозы”, – подчеркнул Бекшин.

Источник: reporter.kg