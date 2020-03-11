(Видео) В новых выборах президента России возможно участие Путина

В новых выборах президента России возможно участие действующего главы государства Владимира Путина.

В новых выборах президента России возможно участие действующего главы государства Владимира Путина. Об этом он заявил во вторник, 10 марта, в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого вел RT в YouTube.

По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России.

Ранее действующий президент также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

Ранее, 10 марта, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Владимир Путин анонсировал конституционные изменения 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления он напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

Источник: Элгезит