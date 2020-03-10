Си Цзиньпин неожиданно прибыл в Ухань — центр вспышки коронавируса

Президент Китая Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань в провинции Хубей — центр вспышки коронавирусной инфекции.

Президент Китая Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань в провинции Хубей — центр вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают китайские СМИ. Как сообщается, он намерен проверить, как ведутся профилактика и борьба с инфекцией.

В ходе поездки запланированы встречи с медицинским персоналом, военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, волонтерами, а также с пациентами больниц и местными жителями.

По данным Комиссии по здравоохранению Китая, за сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. 17 из них в провинции Хубэй, где находится Ухань. За последние сутки 17 заболевших жителей Хубэя умерли.

В Китае, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 80 754 человека. 3 136 — умерли , почти 60 тысяч выздоровели. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 110 тысяч человек, умерли свыше 3,8 тысячи.

По данным на 9 марта, в Казахстане в рамках мер по борьбе с коронавирусом на карантине находится около 3,7 тысячи человек, прибывших из других стран. Из них около тысячи прибыли из Китая, Южной Кореи и Ирана, 182 человека — из Италии, 2 849 человек — из Германии и Испании. По заявлению властей, случаев коронавируса в Казахстане не зафиксировано.

В Европе по распространению вируса лидирует Италия. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умерли 97 человек, общее число умерших достигло 463. Всего в Италии зафиксировано более девяти тысяч случаев заражения. В связи с этим правительство Италии распространило карантинные меры на всю страну: со вторника там запрещены все массовые мероприятия, приостановлены национальный футбольный чемпионат, занятия в школах и университетах.

В России за минувшие сутки зафиксированы три новых случая коронавирусной инфекции. Все три — в Москве у россиян, побывавших в Италии.

Во Франции вирус диагностировали у министра культуры Франка Риестера. Власти устанавливают круг лиц, с которыми контактировал министр. При этом члены французского правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях, отметил министр здравоохранения.

Источник: Азаттык