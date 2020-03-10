Си Цзиньпин неожиданно прибыл в Ухань — центр вспышки коронавируса

Президент Китая Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань в провинции Хубей — центр вспышки коронавирусной инфекции.
Президент Китая Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань в провинции Хубей — центр вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают китайские СМИ. Как сообщается, он намерен проверить, как ведутся профилактика и борьба с инфекцией.
В ходе поездки запланированы встречи с медицинским персоналом, военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, волонтерами, а также с пациентами больниц и местными жителями.
По данным Комиссии по здравоохранению Китая, за сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. 17 из них в провинции Хубэй, где находится Ухань. За последние сутки 17 заболевших жителей Хубэя умерли.
В Китае, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 80 754 человека. 3 136 — умерли , почти 60 тысяч выздоровели. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 110 тысяч человек, умерли свыше 3,8 тысячи.
По данным на 9 марта, в Казахстане в рамках мер по борьбе с коронавирусом на карантине находится около 3,7 тысячи человек, прибывших из других стран. Из них около тысячи прибыли из Китая, Южной Кореи и Ирана, 182 человека — из Италии, 2 849 человек — из Германии и Испании. По заявлению властей, случаев коронавируса в Казахстане не зафиксировано.
В Европе по распространению вируса лидирует Италия. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умерли 97 человек, общее число умерших достигло 463. Всего в Италии зафиксировано более девяти тысяч случаев заражения. В связи с этим правительство Италии распространило карантинные меры на всю страну: со вторника там запрещены все массовые мероприятия, приостановлены национальный футбольный чемпионат, занятия в школах и университетах.
В России за минувшие сутки зафиксированы три новых случая коронавирусной инфекции. Все три — в Москве у россиян, побывавших в Италии.
Во Франции вирус диагностировали у министра культуры Франка Риестера. Власти устанавливают круг лиц, с которыми контактировал министр. При этом члены французского правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях, отметил министр здравоохранения.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!