Эксперт рассказала, как изменился мир из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса практически изолировала ряд городов Европы и Азии, что катализировало применение цифровых технологий в ряде сфер экономики и жизни

Эпидемия коронавируса практически изолировала ряд городов Европы и Азии, что катализировало применение цифровых технологий в ряде сфер экономики и жизни - об этом рассказала РИА Новости член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян.

"Офлайн-бизнес начинает переходить в онлайн, особенно в сфере образования, развлечений и розничной торговли. Растет рынок онлайн-страхования, так как из-за страха заражения вирусом, люди и компании предпочитают онлайн-покупки вместо офлайн", - сказала она.

Эксперт также отметила, что почти треть сотрудников таких корпораций, как Amazon, Microsoft, LinkedIn, Expedia, перешли на формат работы из дома, чтобы защититься от заболевания. При этом компании заявляют, что их производительность не падает. "В связи с тем, что люди переходят на удаленный формат работы, аналитики сообщают о росте пользования видеоигр и онлайн-обучения. Растет количество пользователей платформ, что, в свою очередь, вовлекает за собой не только покупку сервисов, но и увеличение рекламных бюджетов", - добавила Асланян.

Говоря же об отдельных цифровых решениях, собеседница агентства обратила внимание на систему, которая заработала в общественных местах и на транспорте Китая - она способна распознавать лица даже в медицинских масках. В то же время стартапы из Индии и США интегрируют свои сервисы с больницами и благодаря анализу "больших данных" (big data) прогнозируют и помогают врачам в удаленном формате следить за здоровьем граждан. "Также с помощью "больших данных" создаются онлайн–карты о распространении вируса", - пояснила эксперт.

Наблюдается также практика проведения мероприятий в онлайн-формате, в то время как множество международных деловых и развлекательных форумов по всему миру отменились или были перенесены на неопределенный срок. "Так, отменили ежегодную конференцию Facebook, международный мобильный конгресс в Барселоне", - привела пример Асланян.

Также возросла роль социальных сетей, особенно в Китае - там они стали, по словам эксперта, самым эффективным каналом коммуникации между гражданами и государством. "Опыт работы соцсетей в Китае показал, как всплеск общественного мнения во время вспышки вируса сыграл на способы и скорость реагирования китайского правительства", - объяснила она.

Источник: РИА Новости