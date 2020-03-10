Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.
Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet.
По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса — насморка, мокрого кашля и боли в горле.
Лечение от лихорадки денге им не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.
Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Источник: РИА Новости
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