70 тысяч заключенных временно освободили в Иране из-за распространения коронавируса

Иранские власти временно освободили около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на председателя Верховного суда Эбрахима Раиси

Иранские власти временно освободили около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на председателя Верховного суда Эбрахима Раиси Раиси отметил, что прежде всего покинуть тюрьму разрешили заключенным с сопутствующими заболеваниями. Власти надеются, что такими мерами смогут сдержать распространение вируса.

Министерство здравоохранения Ирана ранее объявило, что число погибших от коронавируса в стране достигло 194 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 — более 6,5 тысячи. По меньшей мере 2134 человека излечились от этой болезни.

Всего в мире, по последним данным, более 111 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и более 3,8 тысячи смертей от болезней, им вызванных.

В Италии заключенные из более десятка тюрем устроили бунты из-за ограничений на посещения, наложенных в связи с коронавирусом. В результате беспорядков погибли не менее шести человек, сообщает The Guardian.

Источник: reporter.kg