Из-за коронавируса Папа Римский читает проповедь по видеосвязи

Вспышка коронавируса в Италии внесла коррективы в отправление религиозных обрядов и традиций.
В это воскресенье впервые Папа Римский Франциск провел проповедь по видеотрансляции. Обычно понтифик обращается к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
«Дорогие братья и сестры, добрый день. Сегодня молитва Ангел Господень звучит в несколько необычных условиях. Папа Римский – в библиотеке. Но он по прежнему рядом с вами», – сказал глава римско-католической церкви, которого цитирует «Евроньюс». Папа подчеркнул, что к такому способу общения с прихожанами пришлось прибегнуть, чтобы избежать большого скопления людей и не допустить дальнейшего распространения вируса.
Во время проповеди Франциск выразил солидарность со теми, кто заболел и кто оказывает им помощь. Он так же сказал, что испытывает тревогу и боль в связи с гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии.
Спустя некоторое время после завершения видеотрансляции, папа Франциск показался в окне Апостольского дворца и поприветствовал немногочисленных верующих, собравшихся на площади Святого Петра.
Напомним, что несколько дней назад появлялась информация о том, что Папа подхватил коронавирус, который, как известно, является очень губительным для пожилых людей. Однако данная новость оказалась фейком – у Франциска была выявлена обычная простуда.
Ситуация с заболеваемостью Covid-19 по-прежнему остаётся в Италии очень непростой. Количество инфицированных приближается к 8 тысячам, смертность идёт к показателю в 400 человек. Север страны закрывается на карантин, в который попадёт 16 миллионов человек – и это самая экономически развитая территория Италии.
Источник: newdaynews.ru
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