Медики сравнили диеты и здоровье Путина, Трампа, Меркель и Санчеса

Сотрудники Европейского медицинского института ожирения решили сравнить рационы президентов России, США, канцлера Германии и премьер-министра, пишет El Confidencial.

Сотрудники Европейского медицинского института ожирения решили сравнить рационы президентов России, США, канцлера Германии и премьер-министра, пишет El Confidencial.

По оценкам европейских медиков, состоянию здоровья российского лидера Владимира Путина в его 67 лет можно позавидовать, при том что ожирением, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает 25,7%, населения.

Издание пишет, что в повседневный рацион Путина входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Немаловажным является то, что российский лидер не курит, избегает употребления продуктов глубокой переработки и алкоголя. Если же хочет поднять бокал, то в нем окажется пиво или вино.

По данным зарубежных медиков, Владимир Путин предпочитает завтракать плотно. Вероятно, утром он предпочитает яйца в виде омлета или сырые перепелиные, фрукты и сухофрукты, гречневую кашу с добавлением проса и алтайского меда. Ужин же у российского лидера как правило легкий и состоит из молочных или кисломолочных продуктов. Также отмечается, что в хорошей физической форме ему помогают оставаться регулярные физические упражнения, среди которых плавание, единоборства, катание на лыжах и игра в хоккей.

В США ожирению подвержено 37,3% населения. У лидера этого государства, Дональда Трампа, наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а индекс массы тела (30,4) соответствует легкой форме ожирения. При этом Трамп в свои 73 года является ярым сторонником фастфуда. Издание пишет, что он предпочитает гамбургеры и сэндвичи с яйцами и сыром, бекон, жареные крылышкы с картофелем-фри, пиццу, всевозможные соусы, выпечку и сладкие газированные напитки. Впрочем, в его диете есть и позитивные моменты, – он не пьет алкоголь. Спортом Трамп занимался лишь в юности. Сейчас он забросил физическую активность.

В Германии уровень ожирения среди населения идентичен российскому (25,7%) Канцлер Ангела Меркель в свои 65 лет любит кататься на беговых лыжах и пешеходные прогулки, но не делает этого регулярно. Она не изменяет немецкой кухне – любит сосиски с соусом и пюре, сырный фондю и пиво, но на ужин зачастую выбирает овощи.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, где уровень ожирения среди населения составляет 27,1%, в свои 48 лет находится весьма в хорошей физической форме, считают эксперты форме. Санчес предпочитает средиземноморскую диету, в которую входит много зелени, салатов, нежирного мяса и рыбы на гриле. Он, как и Путин предпочитает плотный завтрак, пьет много воды, из алкоголя предпочитает игристое или красное вино. Физические нагрузки, по мнению Санчеса важны. Он уделяет им время трижды в неделю, чередуя силовые тренировки с пробежками и велопрогулками.

Источник: newdaynews.ru