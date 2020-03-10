В Кабуле сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента Афганистана

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны.

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны. В президентском дворце присягу принял действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация объявившего о своей победе на президентских выборах премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. Результаты были объявлены через пять месяцев – 18 февраля. Согласно заявлению Избирательной комиссии страны Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место с 39,52 процента голосов, по официальным данным, занял глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать своё собственное правительство.

Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США. Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры о урегулировании ситуации с правительством Афганистана.

После подписания соглашения телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что американская разведка ожидает, что талибы не будут выполнять условия перемирия и начнут наступление на правительственные войска сразу после вывода из республики иностранных военных. Сейчас движение контролирует около половины территории страны.

Источник: Азаттык