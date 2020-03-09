Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила в понедельник три неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Северная Корея запустила в понедельник три неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Это — второй пуск за две недели, что может свидетельствовать о совместных учениях ракетных войск в КНДР.

Ракеты были запущены неподалёку от города Сондок в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, примерно в 400 километрах от российской границы. Наивысшая дальность полёта составила около 200 километров, высота — не более 50 километров. Пуски могут быть продолжением объединённых учений и противоречат межкорейскому военному соглашению, считают в Объединённом комитете.

2 марта Пхеньян уже провёл первый пуск ракет в 2020 году в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полёта тогда составила около 240 километров, высота около 35 километров. КНДР тогда заявляла, что лидер страны Ким Чен Ын руководил на месте учениями дальнобойной артиллерии, — напоминает агентство РИА "Новости". Две ракеты малой дальности страна запускала и в ноябре прошлого года.

Позднее это было названо испытаниями реактивной системы залпового огня сверхкрупного калибра. По фотографиям с места испытаний можно предположить, что их калибр — приблизительно 600 миллиметров.

Источник: Азаттык