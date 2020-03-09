В России – три новых случая коронавирусной инфекции

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным оперативного штаба, коронавирус найден у жителей Белгородской, Калининградской и Московской областей, сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что инфицированные недавно вернулись из Италии.

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в России достигло 17. Ещё трое россиян заразились на лайнере "Даймонд Принсес" у берегов Японии, сегодня они были выписаны. Накануне выписали жителя Москвы, а ещё раньше – двух граждан Китая, у которых вирус нашли ещё в конце января. Лечение продолжают 14 человек.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1" назвала коронавирус "раздутой историей", отметив при этом, что власти "не допустили распространения" инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о том, чтобы жители российской столицы, возвращающиеся в Россию из 7 стран, отправлялись на 14 дней в "самоизоляцию". На федеральном уровне такого решения не принято.

Авиакомпания "Победа" объявила в воскресенье, что с 11 до 31 марта прекращает полёты в Италию, после того как в ряде регионов этой страны были введены ограничения на въезд и выезд из-за коронавируса.

Всего в мире с января отмечены более 105 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 3600 человек умерли. Большинство случаев – в Китае, тысячи – в Южной Корее, Италии и Иране. Число инфицированных в Германии, Франции, Испании приближается к тысяче.

Источник: Азаттык