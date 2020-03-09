У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Землетрясение произошло в 02.59 по времени UTC (05.59 мск). Эпицентр располагался в 86 километрах к западу от небольшого населенного пункта Петролия (Petrolia). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы, залегал на глубине 2,2 километра.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Источник: Кабар
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