Выявлены изменения симптомов коронавируса

Ученые из Китая выявили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

Ученые из Китая выявили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN). В Ухане исследователи наблюдали за 89 пациентами и обнаружили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Пациентов разделили на две группы. В первую вошли те, кто заразился коронавирусом в период с 16 по 22 января, а во вторую — те, кто заболел с 23 по 29 января. У большинства пациентов, заразившихся раньше, зафиксированы такие симптомы, как высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У пациентов, вошедших во вторую группу, все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

По мнению специалистов, это объясняется тем, что у недавно зараженных симптомы более скрыты. «Новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — указали ученые.

Исследователи пришли к выводу, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Они также добавили, что вирус мутирует и каждая его форма может проявляться по-разному.

Источник: Элгезит